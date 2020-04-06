أعلنت محافظة سوهاج، عن تحرير 74 محضرا تموينيا متنوعا وضبط مستودعين دقيق تصرفا في كميات دقيق بقيمة 87 ألف و290 جنيه، بالإضافة إلى ضبط مصنع عصائر مجهولة المصدر، وإعدام أغذية فاسدة، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه بتنفيذ حملة لضبط الأسواق بقرية بلصفورة أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر عدم لف شاش ، و ٦ محضر عدم حمل شهادة صحية ، ومحضر عدم إعلان الأسعار.

وقال على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم ضبط 100 قطعة من الباتية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل سيارة مواد غذائية وتم إعدامها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة المراغة قال حازم أبو الخير رئيس المركز، إنه تم تحرير محضر جنحة لصاحب مستودع دقيق استولى على كميات من الدقيق المدعم بمبلغ 34790 جنيها، كما تم تحرير محضر جنحة لصحاب مستودع آخر استولى على كميات من الدقيق، بمبلغ 52500 جنيه، وتم تحرير 3 محاضر جنحة لأصحاب المحلات التجارية، وتحرير 9 محاضر ضد أصحاب المخابز البلدي.

ومن جانبه أشار على رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا إلى تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان اسعار ورفع 8 مضبوطات متنوعة في حملة مكبرة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين .

ولفت شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة إلى تنفيذ حملة مكبرة بالعسيرات، ومنطقة كوبري أولاد علي حيث تم الإبلاغ عن شخص يقوم بجمع الحيوانات النافقة والمريضة ويقوم بذبحها وبيعها للمواطنين وتم ضبط ٢٠٠ كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي و تم تحرير محضر بالواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم تحرير 8 محاضر منها " ٤ محاضر نظافة، و٤ محاضر عدم حمل شهادة صحية"، كما تم إعدام ٢٠ كيلو جرام لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى غلق مقهى بقرية الحواويش وضبط 3 شيش وتم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، لافتا إلى أنه في قرية نيدة تم تنفيذ حملة لضبط الاسعار وللتأكد من سلامة الاغذية واللحوم، كما تم غلق وتشميع مصنع لتعبئة العصائر مجهولة المصدر بالصوامعة شرق وضبط عدد ١٣٤٣٥ زجاجة مستخدمة من قبل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وذكرت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أنه تم تحرير عدد 7 محاضر بيئة بمحيط مستشفى سوهاج العام، وتم نقل المخلفات إلى المدفن الصحي بالجبل الغربي.

وفي مركز ومدينة البلينا لفت أحمد البدرى رئيس المركز إلى القيام بحملة مكبرة بقرية برديس أسفرت عن تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و 8 محاضر نظافة عامة، و 4 قرار إعدام لمواد غذائية منتهية الصلاحية، ومحضر ضبط زيت تموين مدعم لعدد 36 زجاجة، وعدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع أعلى من التسعيرة.