توزيع 2000 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بقريتي القيس وأبوجرج في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين الأولى بالرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية على رأس أولويات العمل، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وتابع المحافظ، التجهيزات الخاصة بتقديم عدد من المساعدات، حيث تم تجهيز 2000 كيلو، من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بني مزار.

وأشاد المحافظ بالدور الإيجابي لمؤسسات المجتمع المدني ودورها الداعم لمساند وخدمة المواطن على أرض المحافظة، في إطار تحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وسيوزع فرع المجلس القومي للمرأة 150 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى، فيما وزعت المحافظة في وقت سابق 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية، لجميع الأسر التي وُضعت تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بني مزار.

وتم تخصيص 800 كجم بطاطس، 800 كرتونة مواد غذائية، 200 حقيبة منظفات طبية، شنط مواد غذائيه، 400 عبوة كلور، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى الأكثر احتياجا والأسر التي وُضعت تحت الحجز الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبوجرج بالإضافة لإرسال مساعدات عينية للأطفال بمؤسستي البنين والبنات.

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم.