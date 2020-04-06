الأمن اللبناني يحبط عملية هروب كبيرة من سجن زحلة

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم الاثنين احباط عملية هروب كبيرة للمساجين من سجن زحلة في عملية فريدة من نوعها في تاريخ السجون اللبنانية.

وقالت قوى الأمن في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم :"احبطت قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي والعناصر المولجة حماية سجن زحلة للرجال ليل امس، عملية هروب كبيرة للمساجين".

وأضافت أن العناصر الأمنية اشتبهت بوجود نفق يبدأ من داخل حمام السجن الى خارجه، وهو بطول ثلاثة امتار وبعمق متر ونصف المتر ، بحيث يمكن سلوكه بسهولة إلى الخارج.

وأشارت إلى أنه قبل الانتهاء من اعمال حفر النفق تم اكتشاف العملية من قبل العناصر، التي عملت على تطويق السجن واعادة ردم النفق وصبه بالاسمنت، كما تم رفع عدد العناصر لحماية السجن في ظل تحقيق امني وعسكري تجريه قيادة منطقة البقاع حول كيفية حفر هذا النفق.

وأكدت فشل العملية وعدم تمكن اي سجين من الهرب، وان الأمور عادت الى طبيعتها.