الكويت تمدد تعطيل العمل بالدوائر الحكومية والشركات الخاصة حتى 23 أبريل

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل، باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26 الجاري.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين إنه بناء على قرار السلطات الصحية، قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، ويكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر فرض عزلة تامة لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من مساء اليوم وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإعداد الضوابط والآليات التفصيليةالمناسبة بهذا الشأن.

وذكر المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والشركات الخاصة حتى 12 نيسان/أبريل الجاري.

كانت أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 109 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 665 حالة.