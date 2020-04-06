إسبانيا تسجل انخفاضا جديدا في وفيات فيروس كورونا

سجلت إسبانيا، اليوم الاثنين، انخفاضا جديدا في حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث بلغ عدد حالات الوفاة خلال الـ24 ساعة الماضية 637 حالة، وهي أقل حصيلة يومية تُسجل منذ 24 مارس الماضي.

وبحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الصحة في البلاد، أوردتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13 ألفا و55 حالة، عقب تسجيل 637 حالة وفاة جديدة.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في إسبانيا لتصل إلى 135 ألفا و32 حالة، ومن بين إجمالي الحالات أكثر من 60 ألف حالة تلقت العلاج في المستشفيات، منها 6 آلاف و931 حالة في وحدات العناية المركزة، بزيادة نسبتها 1% عن اليوم السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن أكثر من 40 ألفا و437 حالة.

وخلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليومي بشأن المستجدات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إسبانيا، قالت ماريا خوسيه سييرا المسؤولة في مركز تنسيق الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة إن "البيانات أكدت اتجاها تنازليا ليوم آخر، ونلاحظ أن معدل نمو الوباء ينخفض في جميع الأقاليم تقريبا، وقد خرج أكثر من 40 ألف شخص من المستشفيات".

وكانت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا قد بلغت ذروتها في 2 أبريل الجاري، حيث تم تسجيل 950 حالة وفاة خلال 24 ساعة.