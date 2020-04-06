وزير الصحة الأردني: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 349

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.

كما أعلن الدكتور جابر - خلال إيجاز صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين - عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى شفاء 16 مصاباً من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.

ودعا وزير الصحة الأردني المواطنين إلى البقاء في منازلهم، والتباعد عن بعضهم البعض في حال خرجوا لقضاء حوائجهم وشراء المواد الأساسية، مؤكداً أن العائلات تصاب في أكملها نتيجة استهتار البعض.