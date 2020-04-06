وزير التعليم: الأمور تسير أحسن مما نتخيل بالنسبة لامتحانات أولى ثانوي التجريبية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب أولى ثانوي الذين أجروا الامتحان التجريبي، اليوم الاثنين، بلغ 581 ألف طالب بنسبة 98% من الطاب، معقبًا: «الأمور تسير أحسن مما نتخيل لليوم الثاني على التوالي».

وتوجه «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، بالشكر لكوادر الوزارة والمركز القومي للامتحانات الذين وضعوا الأسئلة للطلاب وتابعوا العملية الرقمية للأسئلة وتصحيحها، مشيرًا إلى أن تنفيذ الامتحانات بهذا الشكل تطلب طبقات من العمل والعلم الذي يصل إلى هذه النتيجة.

وأوضح أن كوادر الوزارة تبني هذه القدرات لمدة عامين، متابعًا: «تقديم قواعد البيانات حتى تكون متاحة لـ22 مليون طالب عملية دقيقة، ونقدم الخدمة لطلاب الدمج والمتفوقين والمنازل والمنتظمين، وهناك عمل من غرفة عمليات الوزارة التي تعمل لمدة 24 ساعة».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة كانت تسير بطريقتين لإدارة الامتحانات إلكترونيًا، أولها ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد باستخدام الخوادم الإلكترونية للمدارس؛ لتقليل الضغط على الشبكة الإلكترونية، وثانيها ما يتم الآن باستخدام الخوادم الرئيسية للشبكة.

وذكر أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لحل مشكلة الأحمال على الشبكة، قائلًا إن فريق الوزارة فكر في توزيع الأحمال على مدار اليوم، عبر تقسيم الطلاب لأربع مجموعات من المحافظات المختلفة.

ولفت «شوقي» إلى أن الامتحانات التجريبية فرصة لاكتشاف المشاكل والعمل على حلها، عبر توفير استمارة على موقع الامتحانات لتلقي الشكاوى، مستطردًا أن عملية تصحيح الامتحانات تتم بشكل فوري للطلاب.