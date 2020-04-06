أطباء بلاحدود: سكان تعز اليمنية يعانون من العنف الدائر في البلاد

قالت منظمة أطباء بلاحدود، اليوم الاثنين، إن المواطنين في مدينة تعز، يعانون من العنف الدائر للسنة السادسة من النزاع الممتد في البلاد.

وأضافت المنظمة في تغريدات نشرت على حساب مكتبها في اليمن بموقع "توتير": "أن الاعتداءات على المواطنين، خاصة الأطفال، وسواء كانت عشوائية أو موجهة، تمثل خروقات غير مبررة للقانون الدولي الإنساني ويجب ان تتوقف في الحال".

ولفتت إلى أن مستشفى الثورة العام الذي تدعمه المنظمة في مدينة ‎تعز، تسلم جثث لست نساء وطفلة قتلن في اعتداء على السجن المركزي في مدينة تعز ليلة أمس الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، عن أسفها للهجوم على سجن تعز المركزي.

وأكدت اللجنة تواصلها مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني.

وقالت اللجنة في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم.