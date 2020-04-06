وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 20 عسكريا في هجوم لجهاديين بمالي

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أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الاثنين، مقتل عشرين عسكريًا على الأقل، في هجوم نُسب لجهاديين في مالي.