 وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 20 عسكريا في هجوم لجهاديين بمالي - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 20 عسكريا في هجوم لجهاديين بمالي

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 12:31 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 12:31 م

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الاثنين، مقتل عشرين عسكريًا على الأقل، في هجوم نُسب لجهاديين في مالي.

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