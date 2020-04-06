سلوفاكيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن اليوم الاثنين وزير الصحة السلوفاكي ماريك كرايجي أن سلوفاكيا سجلت رسميا أول حالة وفاة بمرض كوفيد - 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وتحصي السلطات السلوفاكية الأشخاص فقط الذين يثبت أنهم توفوا بسبب مرض كوفيد- 19 وليس الأشخاص الذين توفوا جراء أمراض أخرى، وهذا ما يفسر عدم تسجيل أي وفيات رسمية حتى هذه المرحلة.

كما أن عدد المصابين بالفيروس يعد منحفضا إلى حد ما حيث بلغ 534 . لكن لم يتم إجراء سوى 20 ألف اختبار كشف للفيروس .

وقال كرايجي اليوم أن أول حالة وفاة هي لرجل توفي في 30 مارس الماضي، وأن مفتشي الصحة الحكوميين استغرقوا عدة أيام لكي يتحققوا من أول حالة وفاة بالفيروس.

وبعد عدة اختبارات أحدها ايجابي والأخرى سلبية تم إخراج الرجل من المستشفى ، مع بيان أنه لم يعد في خطر. لكنه توفي في منزله نتيجة الاصابة بالالتهاب الرئوي.ولم يذكر المسؤولون عمره أو أي بيانات أخرى.