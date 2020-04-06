إعلان 3 قرى فلسطينية بالضفة مناطق موبوءة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين ثلاث قرى في الضفة الغربية مناطق موبوءة بفيروس كورونا المستجد، في وقت ارتفع فيه إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بالفيروس إلى 246 حالة.

وقال مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة ،خلال الإيجاز اليومي في رام الله، إن قرى قطنة وبدو المجاورتين للقدس وبيتوتنا في غرب رام الله، باتت مناطق موبوءة بفيروس كورونا ويجب على سكانها عدم الخروج إلى الشوارع فيها.

وأفاد الشخرة بتسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 246 حالة.

وأضاف أن جميع الحالات المصابة مستقرة، باستثناء أربع حالات تم إدخالها إلى العناية المركزة.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن 40 طفلا مصابون بفيروس كورونا من المجموع الكلي للإصابات في الأراضي الفلسطينية.

وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أعلن مساء أمس أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بالعفو الخاص عن ما تبقى من عقوبة 125 محكوما في مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطينية للحد من انتشار فيروس كورونا.