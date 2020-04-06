تقرير: رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب زيادة تفشي كورونا

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يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي.

وذكرت كيودو أن الإعلان سيمكّن السلطات من إغلاق المدارس وإصدار أوامر للشعب بالبقاء في المنازل، ويستهدف القرار بشكل خاص المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا.

وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد.

وسجلت اليابان يوم الأحد 143 حالة إصابة جديدة، مما رفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 إلى أكثر من ألف حالة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة المسجلة 100 شخص لأول مرة يوم السبت الماضي.

واضطرت اليابان بالفعل إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو لمدة عام واحد بسبب الأزمة العالمية.