تعليم الوادي الجديد: 100% نسبة مشاركة طلاب أولى ثانوي في الامتحان التجريبي

أكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن نسبة مشاركة طلاب الصف الأول الثانوي العام في اليوم الأول من الامتحان التجريبي، بلغت 100%.

وأضاف أنه تم التوصل لمعرفة نسبة المشاركة من خلال المتابعة بغرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية، وفرعية بالإدارات التعليمية، وغرف عمليات بالمدارس؛ للتعامل مع الطلبة خلال أدائهم الامتحان من المنازل.

وقال ميرغني، في بيان اليوم، إن الامتحانات تسير بشكل سليم ودون أي معوقات، وبناء على تعليمات الوزارة، تم فتح معامل التطوير ومراكز الحاسبات الآلية بالمديرية والإدارات التعليمية بالمدن المختلفة؛ تحسباً لأي مشكلة تقابل الطلبة من خدمة الإنترنت أو مشكلة في التابلت.