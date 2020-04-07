أثنى أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا وقائد المنتخب، على أداء زميله بالفريق محمود حسن تريزيجيه، وأشاد بما يقدمه الأخير بالتدريبات، كما كشف عن دوره في انتقاله للفيلانز.

وقال المحمدي في تصريحات عبر "تايم سبورت":«من 3 سنوات قلت أن تريزيجيه وحجازي، يستحقوا التواجد في الدوري الإنجليزي، وبالفعل هذا حدث».

وأضاف:«تريزيجيه يمتلك طموح وإصرار، وكان يريد اللعب في الدوري الإنجليزي، مسؤولو أستون فيلا تحدثوا معي عن الجانب الأخلاقي لتريزيجيه، وأخبرتهم بالتزامه الشديد».

وواصل:«مسؤولو أستون فيلا كانوا يتابعون تريزيجيه من الناحية الفنية، وشاهدوه في بطولة كأس أمم إفريقيا، وكان لديهم إعجاب شديد به، وقاموا بعد البطولة بالتواصل معه».

وأكمل:«أحاول أن أنقل خبراتي له باستمرار، كان أول موسم بالنسبة لي صعب مع سندرلاند وواجهت صعوبات، وأيضا صلاح عانى مع تشيلسي ثم عاد إلى ليفربول ووصل لمكانة عظيمة، فالبدايات دائما ما تكون صعبة».

واستطرد:«تريزيجيه يقدم مردودا رائعا في التدريبات، واللاعبون في أستون فيلا يتحدثون عنه بشكل رائع، وهو من أكثر اللاعبين الجاديين في التدريبات».

وأضاف:«أرى أنه لديه مستقبل كبير في الدوري الإنجليزي، ويجب أن يركز على ذلك، لأن لا يوجد أقوى من الدوري الإنجليزي في العالم، وعند مجيئه إلى هنا شعر بالفارق بين اللعب في بقية الدوريات واللعب بالبريميرليج».

وأتم:«أتحدث مع تريزيجيه دائما، ولدينا برامج من النادي للتدريب من المنزل، وأيضا محمد صلاح وأحمد حجازي بخير، ويتدربان بشكل جيد».

وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا بالصيف الماضي، قادما من قاسم باشا التركي، ونجح في تسجيل 3 أهداف بالدوري الإنجليزي، كانت بمرمى ليفربول وتشيلسي وولفرهامبتون.