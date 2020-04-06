إصابة قبطان البحرية الأمريكي المقال بفيروس كورونا

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة قبطان حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس ثيودور روزفلت" بريت كروجر، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي تم إقالته بعدما حذر من تفشي الفيروس على متن حاملة الطائرات.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن زميلين لكروجر في الكلية البحرية أن فحوصه أظهرت إصابته بفيروس كورونا، موضحة أن أعراض المرض بدأت تظهر على القبطان قبل مغادرته حاملة الطائرات الخميس الماضى.

وحيا مئات البحارة كروجر لدى خروجه من السفينة، وأظهر تسجيل فيديو تم تداوله بكثرة بعضا منهم يصفونه بأنه بطل.

وجاء الإعلان عن إصابة كروجر بعد ساعات قليلة من تمسك وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بصحة قرار إقالته.

وقال إسبر لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية إن وزير البحرية توماس مودلي "اتخذ قرارا صعبا" بإقالة كروجر من قيادة حاملة الطائرات "يو اس اس روزفلت".

ولدى سؤاله عن تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من طلب إقالة كروجر، أجاب إسبر "كان هذا قرار الوزير، جاء وأطلعني عليه... كان قرار الوزير. قلت له إني سأدعمه".

ولقيت الإقالة استنكارا واسعا واعتبرت عقوبة قاسية وغير منصفة لضابط محترم أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلاء السفينة بعد رسوها في جزيرة جوام.

وكان كروجر قد أبلغ في وقت سابق من هذا الأسبوع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن فيروس كورونا ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعيا إلى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

وأدان جو بايدن الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبل، قرار إقالة كروجر.

وقال بايدن لشبكة "إيه بي سي" إن القرار "يقارب الجرم، أعتقد أنه يجب أن ينال تحذيرا بدلا من أن يُقال".

وجاء في بيان للأعضاء الديموقراطيين في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب أن كروجر ربما لم يتعامل مع الأمر بمثالية، لكن قرار إقالته يعتبر "رد فعل مبالغًا فيه".