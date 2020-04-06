حصيلة وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز حاجز 10 آلاف شخص

كشفت احصائية لجامعة جون هوبكنز الأمريكية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة تجاوزت اليوم الاثنين حاجز العشرة آلاف شخص.

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، حيث بلغ عدد المصابين حتى الآن 347007 حالة، بالإضافة إلى 10335 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.

ويحذر مسؤولو الصحة والبيت الأبيض من أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد على الأرجح ذروة معدلات تفشي الفيروس ونقل المرضى إلى المستشفيات، كما يرجح أن ترتفع حصيلة الوفيات بشكل حاد.

وتوجد في الولايات المتحدة مؤشرات متزايدة على نقص وشيك في الامدادات والعاملين في مجال الصحة.

وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة لا يزيد عن ألف حالة حتى العاشر من مارس الماضي، علاوة على قرابة ثلاثين حالة وفاة، ولكن المرض تفشي على نطاق واسع منذ ذلك الحين.

وتعتبر ولاية نيويورك هي البؤرة الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة، فيما انتشر المرض أيضا في ولايات ميتشجن وإيلينوي وكاليفورنيا، ومن المتوقع أن تظهر بؤر إصابة أخرى بالمرض خلال الفترة المقبلة.