 الكرملين: بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع ترامب حاليا - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع ترامب حاليا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 3:46 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 3:46 م

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يخطط في الوقت الحاضر لإجراء اتصالات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الأوضاع في سوق النفط.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، ردا على سؤال صحفي عما إذا كان من المخطط إجراء اتصال بين بوتين والرئيس الأمريكي عما قريب: "في الوقت الحاضر لا".

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي تناولا خلالها الوضع في سوق النفط العالمية، التي تشهد انهيارا حادا للأسعار منذ أن فشلت أطراف "أوبك+" في مطلع مارس في التوصل إلى اتفاق حول حجم الإنتاج.

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