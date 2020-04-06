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ارتفاع الوفيات في بريطانيا نتيجة كورونا إلى 5439 حالة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 9:02 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 9:02 م

ذكرت صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا ارتفعت اليوم /الاثنين/ إلى 5439 حالة.

وترأس اليوم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال إنه "بمعنويات مرتفعة" وذلك بعد مروره بأول ليلة في المستشفى، وأضاف أنه لا يزال يعاني من أعراض فيروس كورونا.

وأشاد جونسون الذي تم احتجازه بأحد مستشفيات العاصمة لندن، بالعاملين في "إدارة الصحة الوطنية" في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه وفريق عمله سيعملون سويا على محاربة الفيروس.


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