التضامن الاجتماعي ببني سويف: بدء صرف شهرين للعملاء من 15 أبريل

ناشدت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف كل عملاء الضمان الاجتماعي الذين تم وقف الفيزا الخاصة بهم الشهر الحالي، ووجدوها خالية من النقود بأنه سوف يتم صرف شهرين من مكاتب البريد بدأ من يوم ١٥ أبريل الجاري، وذلك بحوالة بريدية وليس بالفيزا.

وقالت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف، إن الصرف سوف يتم من خلال مكاتب البريد بالبطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المعاش.

وأشارت إلى أن الصرف سوف يتم بالبطاقة الشخصية لحين تحويل الكل إلى فيزا «تكافل وكرامة»، التي تم استخراجها بالفعل، ولكن تأخرت بسبب التزاحم الشديد في الوزارة وحرصًا على صحة العملاء، وخوفًا من انتشار الوباء نتيجة الزحام.