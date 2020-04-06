مفاوضات ماراثونية في إسرائيل لتشكيل ائتلاف حكومي قبل عيد الفصح

يواصل أبرز حزبين سياسيين في إسرائيل اليوم الاثنين المفاوضات الماراثونية من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، التي تستمر لأسبوع، وتبدأ مع غروب بعد غد الأربعاء.

وقالت مسؤولة بارزة في حزب "أزرق أبيض"، المنتمي إلى تيار الوسط وبزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس، :"الجميع حريصون على الانتهاء من التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، يا حبذا قبل عيد الفصح".

وقالت المسؤولة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "أزرق أبيض'' سيشارك فقط في حكومة طوارئ وطنية مع حزب "ليكود"، اليميني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إذا ما التزم ليكود "بحماية الديمقراطية ... والانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والسرعة".

وأكدت أن إحدى القضايا التي تتم مناقشتها تتعلق بما إذا كان حزبها سيوافق على إصرار نتنياهو على توسيع سيادة إسرائيل على مناطق تمثل 30% من الضفة الغربية المحتلة، والتي ستصبح جزءا من إسرائيل بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل للسلام في الشرق الأوسط.

ولم تذكر المسؤولة تفاصيل أخرى، إلا أن مصدرا آخر من "أزرق أبيض" قال لصحيفة "معاريف" العبرية إن "نتنياهو يريد الضم الآن تماما. ويتصرف كما لو أنه يشكل حكومة يمينية".

وبرر جانتس قبوله بالدخول في مفاوضات مع نتنياهو، عكس ما كان يتعهد به خلال الأشهر الماضية، بأن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل المضي إلى انتخابات رابعة، وأن إسرائيل إنما تحتاج حكومة طوارئ لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت تقارير إلى أن جانتس وافق على التناوب على رئاسة الوزراء، بحيث يشغل نتنياهو المنصب للأشهر الثمانية عشر الأولى، على أن يتولى جانتس المنصب بداية من أكتوبر من عام 2021 .