نائب محافظ الإسكندرية يجتمع بالأجهزة التنفيذية عبر «الفيديو كونفرانس» لمتابعة شكاوى المواطنين

اجتمع أحمد جمال، نائب محافظ اﻻسكندرية، أمس الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي مختلف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بحضور العميد احمد فاضل، مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وفى مستهل اﻻجتماع جدد نائب المحافظ التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واستقبال كافة الشكاوى والمطالبات الخاصة بالمواطن السكندرى فى مختلف القطاعات، والعمل على سرعة التعامل معها وحلها في أقرب وقت ممكن.

وشدد السيد احمد جمال، خلال اﻻجتماع على ضرورة قيام كافة مسئولى اﻻجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعامل الفورى مع مختلف الشكاوى والمطالبات التى ترد عبر منظومة الشكاوى الوحدة التابعة لمجلس الوزراء، والعمل على سرعة ازالة اﻻسباب المتعلقة بتلك الشكاوى وحلها بشكل نهائى، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى محافظة اﻻسكندرية، مؤكداً على أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وكذا تعليمات رئيس مجلس الوزراء باهمية مضاعفة الجهود المبذولة للتعامل مع ما يتم رصده من شكاوى ترد من المواطنين فى مختلف القطاعات.

وأكد نائب المحافظ على أنه يتم العمل على رفع كفاءة مؤشرات اﻻداء المتعلقة بمنظومة الشكاوى بالمحافظة، سعيا لتحسين معدﻻت اﻻستجابة لمختلف الشكاوى الواردة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الصدد، بما يسهم فى حل وازالة اى اسباب تتعلق بشكاوى المواطنين.