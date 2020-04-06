استقالة كبيرة مسؤولي الصحة في الحكومة الإسكتلندية بعد تجاهلها لنصيحتها بشأن فيروس كورونا

استقالت كبيرة مسؤولي الصحة في الحكومة الاسكتلندية بعد أن تم ضبطها وهي تتجاهل نصيحتها الخاصة بالبقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت كاثرين كالديروود، كبيرة مسؤولي الصحة، "إنها تشعر بالأسف الشديد" وذلك في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد، أعلنت فيه استقالتها بعد محادثات مع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، حسبما أفادت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.

وقالت كالديروود في البيان، وفق ما نقلته برس أسوسيشن، "إن التركيز المبرر على مخاطر سلوكي مكن أن يصرف الانتباه عن الوظيفة البالغة الأهمية التي يتعين على الحكومة ومهنة الطب القيام بها لإخراج البلاد من تفشي وباء فيروس كورونا".

وكانت كالديروود قد اعترفت في وقت سابق بأنها سافرت في عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين إلى منزل ثان في منطقة ريفية على الساحل الشرقي لإسكتلندا، وهو عمل يتناقض مع نصيحتها الخاصة للمواطنين الاسكتلنديين بالبقاء في محل إقامتهم الأساسي.

وجاء هذا الاعتراف بعد نشر صور في الطبعة الاسكتلندية من صحيفة "ذا صن" لكالديروود في المقصد السياحي الشهير إيرلسفيري في منطقة فايف.

وقالت كالديروود في مؤتمر صحفي "لم أتبع النصيحة التي قدمتها للآخرين.. أنا آسفة للغاية على هذا".

لكن كالديروود، التي وجهت دعوات متكررة بثها التليفزيون، للسكان لاحترام القيود العامة الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا، ظلت في منصبها، وتلقت تحذيرا فقط من الحكومة الاسكتلندية.

وقالت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن إن نصيحة وخبرة كالديروود "لا تقدران بثمن"، وأنها تتوقع شعور الناس بالغضب، لكنها طلبت منهم النظر في "الأهمية الأوسع" لنصيحة الدكتورة كالديروود للحكومة أثناء الجائحة .