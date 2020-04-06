تصوير مسلسل البرنس في موقعين للانتهاء منه خلال أسبوع

وضعت الشركة المنتجة لمسلسل "البرنس"، خطة لتكثيف تصوير باقي مشاهد العمل للانتهاء منه خلال أسبوع، لعرضه في موسم رمضان المقبل.

ويكثف المخرج محمد سامى التصوير بشكل يومي للانتهاء من آخر مشاهد العمل خلال أيام قليلة، وذلك من خلال فتح موقعين تصوير فى نفس الوقت فى مكان واحد، حيث يصور عددا من المشاهد ببعض الممثلين، وفى نفس الوقت يكون هناك ممثلين آخرين فى مكان آخر جاهزين للتصوير بمجرد انتهاء سامى من المشاهد الأخرى ليصورها، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد السبت المقبل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة الفنانين محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، بالإضافة إلى كليب "رايحين نسهر" الذى طرح يناير الماضى.