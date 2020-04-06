حكاية حزينة من آخر رحلة جوية بين روسيا وأمريكا: والدنا يصارع الموت

سارع جوليان ماكاي وشقيقه نيكولاس لركوب آخر طائرة متوجه من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن القدر كتب نهاية غير سعيدة لتلك الرحلة، فلم تمر دقائق إلا وتوقفت محركات الطائرة عن الدوران ودوى صوت الكابتن من السماعات "نعتذر لقد تم إغلاق المجال الجوي الآن بسبب فيروس كورونا".

أصيب الشابان بصدمة كبيرة، فوالدهما لم يتبق له إلا ساعات في الحياة بسبب مرض السرطان الذي تمكن منه، ولكنهما لا يمتلكان وسيلة للعودة إليه في ولاية مونتانا الأمريكية رغم تأكيد السفارة الأمريكية لهم قبل ساعات بأن الطائرة سوف تنقل مئات الأمريكيين من روسيا بعد انتظار دام أسبوعين ليتمكنوا من إيجاد مقعد في طائرة.

لم يكن جوليان البالغ من العمر 22 عامًا وشقيقه صاحب الـ19، في جولة سياحية بموسكو، بل كانا يعملان كراقصي باليه في روسيا لفترة قصيرة بهدف كسب المال "بعد أيام من وصولنا انتشر الوباء في الدولتين بصورة غير متوقعة وحاولنا العثور على حجز للسفر ولكن مع توقف آخر طائرة للشركة الروسية Aeroflot ضاع كل شئ ولن نتمكن من توديع والدنا"- وفقًا لحديثهم على الهاتف لحظة توقف الطائرة لموقع "buzzfeed news" الأمريكي.

لم يكن الشابان بمفردهم من شعروا بالصدمة، فمئات المواطنين الراغبين في العودة لوطنهم الأم ظلوا يصرخون داخل الطائرة بمطار شيريميتيفو الروسي.

وقال ترينتون ثوربر الذي كان هو الآخر على متن الطائرة ويبلغ من العمر 26 عامًا، إن الركاب ظلوا ساعة كاملة رافضين مغادرة مقاعدهم وصرخوا في طاقم الطائرة ليتخذوا قرار الإقلاع ولكن دون فائدة لأن الحدود تم إغلاقها بالفعل.

ونشر ثوربر وغيره من الركاب مقاطع فيديو عديدة لحالة الذعر التي أعقبت إلغاء الرحلة ولحظة صراخ الركاب على المضيفات.

وعبر الأمريكي جوشوا تسمر، الذي عمل لسنوات في شركة نفط روسية عن مدى خوفه على عائلته بأمريكا والصدمة التي شعر بها لحظة إغلاق الحدود "فجأة انتهى آخر أمل أمامي في رؤية زوجتي وأبنائي وتركتهم يواجهون وباء خطير بمفردهم"- حسبما وصف.

وتابع: "أكثر ما يقلق أن الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية توقفوا عن الرد عن مكالماتنا منذ إغلاق المجال الجوي وهذا يزيد من خوفنا".

لم يمتلك بعض ركاب الطائرة التي ألغيت نهاية مارس الماضي إلا الانتظار في المطار بعد التأكيد لهم بأنه سيتم استئناف الرحلات قريبًا "لقد شعرنا بالخوف من المغادرة وقررنا الجلوس في المطار لنتمكن من إيجاد مقاعد في الطائرة ولكن مرت ساعات لم يتم تأكيد وجود رحلة"- وفقًا لرواية ماكيز ثوربو- الراكب الأربعيني الذي كان بالرحلة الملغية.

وعاد الشابان الأمريكيان مرة أخرى إلى ديارهم المؤقتة في روسيا بعد فقدانهم الأمل في العودة لوطنهم.