إعصار مداري قوي يضرب فانواتو

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في فانواتو، اليوم الاثنين، أن إعصارًا مداريا شديدًا ضرب البلاد بعد أن ضرب شمال غرب الدولة الواقعة في جزر المحيط الهادئ.

ووصل الإعصار هارولد إلى الفئة الخامسة ليلا، وبلغ اليابسة في جزيرة سانتو، أكبر جزيرة في دولة فانواتو اليوم الاثنين، شمال غربي العاصمة بورت فيلا، مع رياح بلغت سرعتها إلى 235 كيلومترًا في الساعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية والمخاطر في فانواتو إن الإعصار يتحرك إلى جنوب الشرق بسرعة 16 كيلومترًا في الساعة مع رياح قصوى مستمرة قريبة من المركز تقدر سرعتها بـ 215 كيلومترًا في الساعة.

وحذرت الوزارة من أضرار الرياح العاصفة والعواصف المدمرة وهطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الساحلية.

ووفقًا لموقع ايلاند بيزنيس، فقد تسببت الرياح في هدم مبنى المجلس البلدي في سانتو لوجانفيل، ثاني أكبر مدينة في فانواتو والبالغ تعداد سكانها 16 ألف نسمة.

وعلى الرغم من عدم وجود أي حالات مؤكدة لكوفيد-19 في الدولة الجزرية النائية البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، فقد أعلنت البلاد حالة الطوارئ في 25 مارس، وأغلقت حدودها وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم.