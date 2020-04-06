حملة اتحاد الكرة الجزائري لمواجهة كورونا تجمع مليون دولار

تخطت حملة التبرعات التي أطلقها الاتحاد الجزائري لكرة القدم لدعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، عتبة المليون دولار.

وكشف صالح باي عبود، رئيس مديرية الاعلام بالاتحاد الجزائري في تصريح للتلفزيون الحكومي مساء اليوم الاثنين أن العملية حققت اكثر من أهدافها، مثمنا في الوقت نفسه تفاعل الروابط التي تعمل تحت لواء الاتحاد.

واوضح أن المبلغ الذي تم جمعه حتى الان وصل إلى مليون دولار، مؤكدا بأن هذا الرقم سيتم تجاوزه عند اغلاق العملية في الساعات القادمة.

واكد عبود، ان رئيس الاتحاد خير الدين زطشي سيكشف عن الحصيلة النهائية للعملية في الأيام القريبة جدا.

يذكر أن عدد وفيات جائحة كورونا في الجزائر وصل إلى 173 حالة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 1423، بحسب الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم.