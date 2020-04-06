اجتماعات مكثفة بغرفة شمال سيناء لمتابعة توافر السلع في الأسواق

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، برئاسة عبد العزيز مطر، سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء الشعب التجارية، لمتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.

وقال محمد قويدر، نائب أول رئيس الغرفة ورئيس لجنة متابعة الأسعار، إنه تم الاجتماع مع سلامة الأهتم رئيس شعبة الخضر، والفاكهة ومحمد عصام لاشين رئيس شعبة الجزارين، للتأكد على أهمية الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم زيادتها.

وأضاف أنه تم عمل زيارة تفقدية من أعضاء اللجنة، بعددا من الأسواق، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، واستقرار الأسعار.