 وزير الصحة الكويتي: شفاء 4 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 103 حالات شفاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 4 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 103 حالات شفاء

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 9:53 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 99 حالة.

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