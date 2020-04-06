خبراء ألمان يعتزمون السفر إلى نيوزيلندا لإصلاح أنابيب مياه تحت جبل ألبرت

قالت سلطات المياه النيوزيلندية يوم الأحد إن فريقًا من الخبراء الألمان مُنحوا إذنًا خاصًا بالسفر إلى نيوزيلندا لإصلاح خط أنابيب معطوب لنقل مياه الصرف الصحي.

وانفجر خط أنابيب مياه الصرف الصحي عالي الضغط تحت عمق جبل ألبرت في ولنجتون.

وقالت شركة ولنجتون ووتر في بيان إن الخيار الأكثر أمانًا لإصلاح الأنبوب، والذي سيكون أيضًا الأكثر دواما، هو استخدام بطانات من البوليستر المصممة والمصنعة من قبل شركة هندسية متخصصة في ألمانيا.

وفي محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، تم فقط السماح للمواطنين والمقيمين في نيوزيلندا بدخول البلاد منذ 19 أذار/مارس ، مع بعض الاستثناءات لأفراد الأسر.

ومع ذلك، أصدرت حكومة نيوزيلندا إعفاءات للسماح بدخول العاملين في المجال الصحي وغيرهم من العاملين الأساسيين ومنحت إذنًا خاصًا لستة فنيين ألمان لدخول البلاد في منتصف نيسان/أبريل.

وعند وصولهم، سيجري عزل الطاقم في أماكن إقامة مستقلة ذات اكتفاء ذاتي، مع تسليم المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى لهم، وبمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، سيبدأ العمل.

وقالت ولنجتون ووتر إن تركيب الخطوط التي يبلغ طولها كيلومترين سيكون أكبر مشروع تكنولوجي يتم تنفيذه على نطاق واسع في منطقة أسترالاسيا حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكتمل الإصلاحات بحلول منتصف أيار/مايو.