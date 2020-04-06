كبار ضباط الجيش الجزائري يتبرعون براتب شهر لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين أن كبار ضباط الجيش قرروا التبرع بشهر من رواتبهم, وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم إنه "مساهمة من أفراد الجيش في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن المفتوحة لهذا الغرض".

وأوضح البيان أن هذه الهبة التضامنية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تعكس روح الانسجام والتضامن والأخوة التي لطالما تميز بها الشعب الجزائري، وتؤكد مرة أخرى وقوف الجيش صفا واحد مع الشعب الجزائري لتخطي هذه المحنة في أقرب الآجال وبأقل الأضرار.

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن أمس الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1320 حالة إصابة، و152 حالة وفاة.