استقالة نائب رئيس الوزراء البولندي بعد فشل تأجيل الانتخابات

قدم نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف جوين، استقالته اليوم الاثنين، بعد أن فشل في إقناع الغالبية الحاكمة في البلاد بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من مايو المقبل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال جوين في مؤتمر صحفى: "أعتقد أنه يجب تأجيل الانتخابات. إن تاريخ العاشر من أيار/مايو غير وارد".

وأعلن السياسي أنه سيصوت ضد مشروع قانون اقترحه حزب القانون والعدالة الحاكم، سيعمل على تقديم التصويت عبر البريد باعتباره الطريقة الوحيدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد وقت قصير من إعلان جوين، فشل حزب القانون والعدالة في تأمين الأصوات من أجل وضع مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان اليوم الاثنين.

وأعلن جوين أنه سيواصل جهوده من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية. ويقترح جوين تمديد فترة الحكم الحالية للرئيس أندريه دودا لمدة عامين، من خلال تعديل دستوري، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.

وقد أكدت بولندا حتى منتصف نهار اليوم الإثنين، تسجيل 4201 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 98 حالة وفاة.