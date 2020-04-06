ترامب: تراجع عدد حالات الوفاة في نيويورك من كورونا علامة طيبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمله يوم الأحد في أن ترى الولايات المتحدة ”استقرارا“ في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد مضيفا ” ”بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق“.

وقال للصحفيين في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك“ ربما تكون هذه علامة طيبة“.

وأعلنت نيويورك يوم الأحد لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.

وتواجه الولايات المتحدة أسبوعا حاسما في أزمة فيروس كورونا مع تحذير كبير أطباء هيئة الصحة العامة الأمريكية يوم الأحد ”بكل صراحة، سيكون هذا أصعب أسبوع وأكثرها حزنا في حياة معظم الأمريكيين“.

ولكن ما زال بضعة حكام ولايات يرفضون إصدار أوامر بالبقاء في المنازل كما أقامت بضع كنائس قداديس ضخمة بمناسبة أحد السعف.

وأمرت معظم الولايات سكانها بالتزام منازلهم وعدم الخروج سوى للضرورة لإبطاء انتشار الفيروس في الولايات المتحدة حيث أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 335 ألف شخص بالفيروس ووفاة أكثر من 9500 بحسب إحصاء رويترز.

ويتوقع الخبراء الطبيون بالبيت الأبيض وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي في تلك الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالأوامر الصارمة بالبقاء في المنازل.