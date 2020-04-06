معمرة إيطالية تبلغ 104 أعوام تتعافى من كورونا: نجّت أيضا من الإنفلونزا الإسبانية



أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، بتعافي معمرة إيطالية تبلغ من العمر 104 أعوام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأكدت الصحيفة، أن المعمرة الإيطالية، أدا زانوسو، تعتبر "أكبر مصاب" بالفيروس على مستوى العالم يتماثل للشفاء، مشيرة إلى أنها نجت أيضاً من وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم في عام 1918، وقتل أكثر من 50 مليون شخص.

ونقلت الصحيفة عن ابنها حيامبيرو، أن والدته أصيبت بالفيروس في دار المسنين في 17 مارس الماضي، وعانت من أعراض الحمى والقيء وضيق التنفس بعد 8 أيام من إعلان الحكومة إجراءات الإغلاق بسبب تفشي الوباء.

من جهتها، قالت كارلا فورنو ماركيز، الطبيبة المعالجة لأدا، إنها مستيقظة أغلب الوقت ولا ترقد في السرير ويمكنها السير إلى كرسيها.

وأضافت: "لم تفقد شيئًا من وضوحها وذكائها. شفاؤها هو فرح كبير لنا وعلامة على أمل جيد لجميع الذين يعانون في هذه الأيام الصعبة".

جاء الإعلان عن شفاء المعمرة الإيطالية في الوقت الذي أعلن فيه مسئولون إيطاليون أنهم قد يخففون من إجراءات العزل والإغلاق، بعد انخفاض عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا، أمس الأحد، نحو 525 حالة وفاة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 23% عن أعداد السبت الماضي التي بلغت نحو 681 حالة، وهو أقل عدد حالات وفاة يومية منذ 19 مارس الماضي.