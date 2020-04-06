روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 6343 إصابة

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا " المستجد في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 954 إصابة جديدة بالفيروس في 49 إقليما من أقاليم البلاد، بينهم 30 طفلا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 6343 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس 406 أشخاص، وبلغت حالات الوفيات 47 حالة وفاة - حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية.

وقد تبنى مجلس "الدوما " الروسي- البرلمان - خلال جلسة عامة، قانونا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، ونشر معلومات مزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى السجن خمس سنوات.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في الحادي عشر من مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مشيرة إلى أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، بما فيها الدول الكبرى على اتخاذ إجراءات استثنائية، ومن بينها حظر الطيران وإعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وإغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.