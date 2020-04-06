الأوقاف تطلق مبادرة «معا لخطاب ديني مستنير»

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "معًا لخطاب ديني مستنير" مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية ومن خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية.



وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريح اليوم، أن المبادرة تأتي في إطار تكثيف جهود الوزارة ورسالتها الدعوية ودورها التجديدي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع في إطار الحفاظ على الثوابت الشرعية في ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح.



وأضاف وزير الأوقاف أن المبادرة تأتي في إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية

الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد والبلاد ، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل.



وقال وزير الأوقاف إن المبادرة تأتي أيضا في إطار عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا وتحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به، لافتا إلى أنه قام بتكليف الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن يكون منسقًا عامًا للمبادرة ، ويعاونه في ذلك فريق من شباب علماء الوزارة.