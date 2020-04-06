أحمد الشامي عن شهر رمضان: يا رب نقدر نفطر مع بعض

أعرب الفنان أحمد الشامي، عن مدى اشتياقه للنزول والتجمع مع أحبائه خلال شهر رمضان، للأكل والصلاة معهم، وذلك وفي وسط الحجر المنزلي لمنع انتشار فيروس كورونا، حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية.

وكتب أحمد الشامي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلاً: "يا رب رمضان يدخل علينا ونقدر نفطر مع بعض وننزل نصلي التراويح يا رب".

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد الشامي لعرض مسلسله الجديد "فرصة ثانية" في موسم دراما رمضان هذا العام، بطولة الفنانة ياسمين صبري، ويشارك في بطولته بجانبهما أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عاجل، ويجسد "الشامي" خلال أحداث المسلسل شخصية محامي يدعى "كمال".