 فيديو.. طارق شوقي: الغشاش سيطبق عليه القانون بالحرمان سنتين أو إعادة العام الدراسي - بوابة الشروق
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فيديو.. طارق شوقي: الغشاش سيطبق عليه القانون بالحرمان سنتين أو إعادة العام الدراسي

طارق شوقي
طارق شوقي
أسماء الدسوقي
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 10:32 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 10:32 م

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من يقوم بالغش في الامتحانات، ستطبق عليه عقوبات قانون الغش، سواء بالحرمان لمدة سنتين أو إعادة العام الدراسي.

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن كل المشكلات الخاصة بالشبكة تم حلها، ومنها أن الخادم الرئيسي يحتفظ بالإجابات حتى في حال وقوع الشبكة، مؤكدًا على عدم مواجهة أي مشاكل خلال إجراء عملية الامتحان.

وعلق على دفع بعض الأهالي مبالغ مالية للمدرسين لإجراء البحث المطلوب، قائلًا: «اللي بيدفع ألف جنيه عشان يريح دماغه بيأذي بنته وابنه، لأنه حرمهم من خوض التجربة والتعليم»، بحسب تعبيره.

ونوه بأن هناك سوفت وير يكشف عن الامتحانات والأبحاث، لمعرفة حالات الغش والتكرار في الأبحاث وحقوق الملكية، مطالبًا الأهالي بالاهتمام بمصلحة أبنائهم والحرص على تعليمهم.


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