تسجيل 136 حالة وفاة و2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 136 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين بهذا الوباء إلى 3 آلاف و739 شخصًا.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم تسجيل 2274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 60 ألفًا و500 حالة حتى الآن، بينهم 4 آلاف و83 شخصًا في وضع حرج.

وأوضح جهانبور أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفًا و236 شخصًا حتى الآن.