 تسجيل 136 حالة وفاة و2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران - بوابة الشروق
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تسجيل 136 حالة وفاة و2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 3:44 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 3:44 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 136 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين بهذا الوباء إلى 3 آلاف و739 شخصًا.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم تسجيل 2274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 60 ألفًا و500 حالة حتى الآن، بينهم 4 آلاف و83 شخصًا في وضع حرج.

وأوضح جهانبور أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفًا و236 شخصًا حتى الآن.

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