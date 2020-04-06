قال الدكتور محمود زكي، عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، إن مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، وجه وزير التعليم العالي، جميع مراكز البحث العلمي، والجامعات نحو تفعيل دور البحث العلمي في مواجهة الوباء.



أنه تم تشكيل فرق بحثية من كلية الطب والهندسة، للعمل على إنتاج أجهزة تنفس صناعي، موضحًا أنه لأول مرة تعمل مصر على تصنيع أجهزة تنفس صناعي.



وأشار إلى أن صناعة أجهزة تنفسية ليست بصعوبة المتعارف عليها، مؤكدًا أنهم قادرين على إنتاجها، في أقرب وقت، لمجابهة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وشدة الحاجة للأجهزة.



ولفت إلى أن الجامعة انتهت من مراحل التصميم والإعداد الإلكتروني، وتوفير المكونات الأساسية من السوق المحلي، وجاري تجريب النموذج الأول لجهاز تنفس صناعي.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 103 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 7 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1173 إصابة في مصر.



وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم 247 متعافيًا.

