ألمانيا: 3677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا انخفض لليوم الرابع على التوالي حيث سجل 3677 حالة مؤكدة اليوم ليرتفع العدد إلى 95 ألفا و391 مصابا.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد تسجيل 92 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1434.

وتضررت ولاية بافاريا بشدة، حيث تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة و383 حالة وفاة على الأقل.

يُذكر أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا التي لم يتم الإبلاغ عنها بعد في البلاد.