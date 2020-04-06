مقتل 7 مدنيين على أيدي بوكو حرام في الكاميرون

لقى سبعة مدنيين مصرعهم، صباح الاثنين، على أيدي انتحاريين من جماعة بوكو حرام الإرهابية في الكاميرون، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.