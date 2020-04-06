 مقتل 7 مدنيين على أيدي بوكو حرام في الكاميرون - بوابة الشروق
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مقتل 7 مدنيين على أيدي بوكو حرام في الكاميرون

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:24 ص

لقى سبعة مدنيين مصرعهم، صباح الاثنين، على أيدي انتحاريين من جماعة بوكو حرام الإرهابية في الكاميرون، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.

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