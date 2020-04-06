وصف طبيب معالج يعمل في مركز ويكوف الطبي في مقاطعة بوشويك بمدينة بروكلين، بولاية نيويورك الأمريكية، الوضع الكارثي الذي وصل إليه المركز بعد امتلائه بمرضى فيروس كورونا القاتل.

يحكي الدكتور طارق ناصر، البنغالي الجنسية، 49 عاما، المشهد هناك، قائلا إن حقائب الجثث ملقاه في الممرات وأنه يرى مرضى فيروس كورونا يموتون يوميا، ما يدفعه للرعب من إصابة عائلته، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأوضح طارق أن المرضى يموتون كل يوم وكل لحظة، وأن العدد تضاعف، في الولاية التي أصبحت بؤرة تفشي الفيروس في أمريكا.

الوباء ضرب منزل طارق، بقوة خلال الأسبوع الماضي، عندما نقل شقيقه، وهو طبيب أيضًا، إلى إحدى المستشفيات مصابا بالمرض المميت.

ويقول طارق في مكالمة هاتفية لصحيفة نيويورك بوست: "قد لا أبقى بصحتي لا أحد يدري ماذا سيحدث غدا أخي يموت الآن هذا أمر غير طبيعي".

يخشى طارق نقل الفيروس إلى أسرته، لذلك فهو يعيش في الطابق السفلي بينما هم يقيمون في الطابق العلوي من المنزل، لافتا إلى أن معظم زملائه الأطباء يفعلون نفس الشيء.

ويضيف طارق: "منذ تفشي المرض تم تحويل مستشفى مقاطعة بوشويك بالكامل إلى قسم طبي مخصص لعلاج مرضى الفيروس فقط حتى الأطباء غير المتخصصين، مثل الأطباء من قسم الطب النفسي والأقسام الأخرى، انضموا إلينا ليساعدوننا".

واستكمل: "نحن نحاول جاهدين لكن ليس لدينا ما يكفي من الأطباء أو معدات الحماية الشخصية لكن لا يوجد أمامي أنا وزملائي خيار سوى الاستمرار في عملنا".

وأظهرت الصور الصادمة التي نشرتها الصحيفة من داخل المركز عشرات الجثث في أكياس برتقالية مزدحمة بالممرات، في مشرحة مؤقتة، حيث أعلنت الولاية عن تسجيل نحو 600 حالة وفاة خلال 24 الماضية.

وأصبحت نيويورك أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة، بثلث الإصابات وأكثر من 40% من جميع الوفيات المسجلة في البلاد بسبب كورونا.

وفي الإجمال سجلت الولايات المتحدة حتى، اليوم الاثنين، 337072 إصابة و9633 وفاة، بحسب "روسيا اليوم".