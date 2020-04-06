مسؤول يمني يدين استهداف الحوثيين لسجن النساء بتعز

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أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء يوم الأحد، استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، وسط البلاد بعدد من القذائف.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، :"ندين ونستنكر بشدة المجزرة الإرهابية البشعة التي ارتكبها مرتزقة ايران، المليشيا الحوثية بقصف قسم النساء في السجن المركزي بثمان قذائف".

وأوضح الإرياني أن القصف أسفر عن "استشهاد ست من النزيلات-بينهن طفلة كانت في زيارة لوالدتها التي قتلت أيضا- وإصابة 28 أخريات".

وأضاف"هذه الجريمة البشعة استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي ترتكبه المليشيا الحوثية بحق المدنيين، واستهدافها الأحياء السكنية والأعيان المدنية والانتقام الممنهج من محافظة تعز التي رفضت المشروع الكهنوتي البغيض".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، بإدانة" هذه الجريمة التي تأتي في ظل دعوات دولية للتهدئة ووقف إطلاق النار".

كما طالب المسؤول الحكومي، بالضغط على المليشيا الحوثية" لوقف جرائمها بحق المدنيين وإنهاء للحصار فورا عن مدينة تعز".

ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذا القصف حتى الان.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويرفضون عليها حصارا منذ نحو خمس سنوات.