النيابة تأمر بحجز أب ونجله لتسببهما في وفاة جارهما في مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحجز مزارع ونجله، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية؛ لاتهامهما بالتسبب في وفاة جارهم إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية "تلبانة" التابعة لدائرة المركز.

كما قررت النيابة انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية "تلبانة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتبين نشوب المشاجرة لخلافات على مكان ركن دراجة بخارية، ما تسبب في مصرع أحد أطراف المشاجرة، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، فيما جرى ضبط مزارع ونجله تبين تورطهما في المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "منيا القمح" المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت احتجاز المتهمان لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، وقررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.