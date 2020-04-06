مطروح: وقف أعمال 5 مباني مخالفة وتحويل أصحابها إلى النيابة العسكرية

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم وقف أعمال لـ5 مباني مخالفة للبناء بدون ترخيص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لتحويلها للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء للعمل بدون ترخيص لعدد 5 مباني مخالفة بمناطق خلف الإرسال التليفزيوني بالفيروز بحي شرق وبشارع الجلاء بحي وسط، وذلك من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية وخاصة مع من يستغل ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وأكد المعداوي أنه لا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء على أراضي ملك للدولة، مناشدا أهالي مطروح بعدم الشروع في البناء العشوائي على أراضي ملك الدولة أو البناء المخالف في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا.