النمسا تعتزم تخفيف إجراءات مكافحة كورونا بحلول 14 أبريل

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تعتزم النمسا تخفيف إجراءاتها المشددة في مكافحة جائحة كورونا عقب عيد القيامة مباشرة.

وأعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الاثنين أنه من المخطط فتح المتاجر الصغيرة وأسواق البناء والبستنة تحت قواعد مشددة اعتبارا من 14 أبريل الجاري.