 النمسا تعتزم تخفيف إجراءات مكافحة كورونا بحلول 14 أبريل - بوابة الشروق
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النمسا تعتزم تخفيف إجراءات مكافحة كورونا بحلول 14 أبريل

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 12:51 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 12:51 م

تعتزم النمسا تخفيف إجراءاتها المشددة في مكافحة جائحة كورونا عقب عيد القيامة مباشرة.

وأعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الاثنين أنه من المخطط فتح المتاجر الصغيرة وأسواق البناء والبستنة تحت قواعد مشددة اعتبارا من 14 أبريل الجاري.

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