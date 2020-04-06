نواب بتحالف ميركل يطالبون بإيواء أطفال اللاجئين في المخيمات اليونانية بدول أوروبية

ناشد أكثر من 50 نائبا برلمانيا من تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إيواء أطفال لاجئين من مخيمات موجودة بالجزر اليونانية في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.

وكتب هؤلاء النواب في خطاب إلى فون دير لاين: "في ظل الانتشار السريع على مستوى العالم لفيروس كورونا، فالمطلوب على نحو عاجل الإيواء الفوري لأطفال اللاجئين".

وقال النواب في الخطاب الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إن "الوضع المأساوي في مخيمات اللاجئين في اليونان لا يمكن ألا يمسنا جميعا في أوروبا، فالكثير من الأطفال يعانون صدمات عصبية بسبب تجاربهم مع الحرب والأوضاع في المناطق الساخنة، وهذا الموقف غير مقبول بالنسبة لنا نحن الأوروبيين".