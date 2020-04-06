 فيديو.. المصرية لتجارة الجملة: لدينا 1406 مخازن تحتوي على احتياجات فروع التجزئة كافة - بوابة الشروق
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فيديو.. المصرية لتجارة الجملة: لدينا 1406 مخازن تحتوي على احتياجات فروع التجزئة كافة

هدى أمين
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 3:28 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 3:28 م

قال أحمد الزايد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن لدى الشركة 1406 مخازن.

وأضاف أثناء حوار له مع فضائية «إم بي سي مصر 2»، اليوم الاثنين، أن داخل المخازن التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، احتياجات فروع التجزئة كافة، موضحًا أن الشركة تصرف أصناف المنظومة التموينية إلى البدالين التموينين، والذين بدورهم يصرفون المنتجات لمستفيدي الدعم.

وتابع أن المخازن تحتوي على 19 سلعة أساسية، خاصة بالمنظومة التموينية، كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى الخل والدقيق والجبن، وغيرها، مشيرًا إلى وجود أرصدة في فروع الجملة تكفي من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

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