 أبوريدة يرفض الدعوة العنصرية ضد أفريقيا ويطالب بالاعتذار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبوريدة يرفض الدعوة العنصرية ضد أفريقيا ويطالب بالاعتذار

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:55 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:55 م

 

 

وقال أبوريدة ، في تصريح له اليوم ، إنه أصيب بالصدمة أن يقوم أحد بالدعوة لهذا الفكر المريض الذي ترفضه كل الأعراف الإنسانية في تلك الأزمة التي تواجه كافة شعوب العالم.

وشدد على رفضه التام لكافة أشكال العنصرية ضد أي فئة في العالم ..مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، وميثاق الأمم المتحدة يرفضون جميعا كافة الممارسات والدعوات العنصرية بكافة أشكالها و"عليه فإننا نطالبهم بالاعتذار لأفريقيا وأبنائها على تلك الإهانة غير المقبولة".

وأنهى عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم حديثه بالدعوة لتكاتف البشرية لمكافحة تلك الأزمة الإنسانية العالمية بدلا من تلك الدعوات العنصرية البغيضة.


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