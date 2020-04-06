هولندا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الاثنين، تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و952 حالة إصابة.

وأضافت حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 18803 إصابات.